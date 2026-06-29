講師の97％が英語で話す姿勢に好感！ ネイティブキャンプ「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値調査」

記事ポイント 世界140カ国の講師1,173名中97％が「拙い英語でも話す姿勢」に好感信頼構築の場面では講師の83％がAI翻訳より自分の言葉を支持講師の66％が英会話の最大価値を「代替不可能な信頼関係の構築」と回答 世界140カ国の講師1,173名中97％が「拙い英語でも話す姿勢」に好感信頼構築の場面では講師の83％がAI翻訳より自分の言葉を支持講師の66％が英会話の最大価値を「代替不可能な信頼関係の構築」と回答

ネイティブキャンプは、世界140カ国に在籍する外国人講師1,173名を対象に「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値」に関する調査を実施しました。

AI翻訳が普及するなかでも、自分の言葉で英語を話そうとする姿勢への評価や、場面ごとのAIと人間のコミュニケーションの使い分けについて、多様な国の講師が答えています。

ネイティブキャンプ「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値調査」

調査対象：ネイティブキャンプに在籍する世界140カ国の外国人講師回答者数：1,173名調査期間：2026年5月21日〜5月25日調査方法：インターネット調査

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今回の調査では、AI翻訳ツールの普及が進むなかで、人が「自分の言葉」で英語を話す価値に着目した調査です。

調査の結果、97％が「文法が完璧でなくても、自分の言葉で英語を話そうとする日本人」に好感を持つ結果でした。

信頼関係を築く場面や熱意を伝える場面では、83％がAI翻訳よりも「自分の言葉」によるコミュニケーションを支持していることが分かりました。

AI翻訳の活用に関する外国人講師の受け止め

日本人が「AI翻訳機や翻訳アプリ」を使って話しかけてくることについて、「非常に素晴らしい」「ややポジティブ」と回答した講師は合わせて53％でした。

言葉の壁をなくし、情報共有をスムーズにする手段として、または内容を正確に伝える手段として、AI翻訳機や翻訳アプリへの肯定感が示されました。

一方で、「どちらとも言えない」と回答した講師も一定数おり、便利さとリアルな会話での違和感が並びました。

場面別に見る「AI翻訳」と「自分の言葉」の支持率

「用件を正確に伝える場面」では、AI翻訳を支持する回答が約30％でした。

正確な情報伝達においてはAI翻訳に一定の役割があることが示されています。

「信頼関係を築く場面」や「熱意を伝える場面」では、83％が「自分の言葉」で話すことを支持しました。

正確さが求められる用件伝達とは対照的に、関係性を深めるコミュニケーションでは自分の言葉で向き合う姿勢の大切さが見えてきます。

用件伝達にはAIを活用し、相手との関係性を深める場面では自分の言葉で伝えるという、目的に応じた使い分けの重要性が浮かび上がります。

拙い英語でも自分の言葉で話す姿勢への好感度

文法が完璧ではなくてもAIに頼らず「一生懸命に自分の英語」で話しかけてきた場合、97％の講師が好感を持つ結果でした。

「正確に話してほしい（AI翻訳のほうが良い）」を選択した回答者は0人でした。

回答者の多くが重視しているのは、機械的な完璧さではなく、「あなた自身と話したい」という姿勢そのものです。

英語の正確さ以上に、相手へ向き合う人間らしさが印象に残ります。

AI翻訳機の画面に頼ると生まれる「心の距離」

AI翻訳機の画面ばかりを見ながら会話される状況について、83％の講師が「心の距離を感じる」という回答が多数を占めました。

AI翻訳機や翻訳アプリは便利なツールである一方、会話中に画面への依存が強くなると、「距離を感じる」「親密になりにくい」という印象につながる可能性があります。

相手に目を向け、自分の言葉で向き合う姿勢が、信頼関係を築くうえでの鍵になります。

AI時代に英会話を身につける最大の価値

「AI翻訳がこれだけ普及した時代において、人間が英会話を身につける最大の価値は何か」という設問（複数回答・最大3つまで）では、最も多かった回答が「代替不可能な信頼関係・友情を築ける」（66％／774票）でした。

次いで「感情や熱意を直接伝えられる」が51％（596票）で2位でした。

外国人講師の多くは、英会話を単なる言語スキルではなく、信頼関係や感情・熱意を伝えるための力として位置づけます。

AI翻訳が普及する時代においても、自分の言葉で話す英会話力は、相手との距離を縮めるコミュニケーション力として高い評価があります。

AI翻訳は効率的な用件伝達で力を発揮する一方、信頼構築や感情共有の場面では自分の英語で向き合う姿勢--97％の講師が支持する選択です。

場面に応じたAIと人間の使い分けを意識しながら、自分の言葉で思いを伝える英会話力を磨けます。

ネイティブキャンプネイティブキャンプネイティブキャンプ「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. 調査の対象者と回答者数は？

A. ネイティブキャンプに在籍する世界140カ国の外国人講師を対象に、1,173名から回答を得ました。

調査期間は2026年5月21日から5月25日で、インターネット調査として実施されています。

Q. 信頼関係を築く場面でAI翻訳より「自分の言葉」を支持した割合は？

A. 「信頼関係を築く場面」および「熱意を伝える場面」では、83％の講師が「自分の言葉」によるコミュニケーションを支持しました。

一方、「用件を正確に伝える場面」ではAI翻訳を支持する回答が約30％でした。

Q. AI翻訳機の画面を見ながら会話されると「心の距離を感じる」と答えた割合は？

A. 83％の講師が、AI翻訳機の画面ばかりを見ながら会話されることに「心の距離を感じる」と回答しています。

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