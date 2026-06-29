29日午後、新潟市西区で海水浴をしていたとみられる男子高校生3人がおぼれ、1人の行方が分かっていません。



水難事故が発生したのは、新潟市西区上新栄町の沖合約50mの地点です。警察によりますと29日午後3時ごろ、近くで釣りをしていた人から「男子高校生3人が沖合でおぼれている」と110番通報がありました。このうち2人は自力で岸に上がるなどしましたが命に別状はありません。残る1人の行方がわからなくなり、先ほど救助されましたが容体などは分かっていません。



■現場にいた人

「テトラポッドの上に5～6人が登って遊んでいたのは確認した。『助けてください』という声が聞こえた。警察とかレスキューの人が見えたので、なんだって思って。」



警察は、事故の詳しい状況を調べています。