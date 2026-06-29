「大きな高速道路だけを光にしていた状態」から脱却？今さら聞けない次世代構想「IOWN」の全貌

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「【半導体の次にくる…】光電融合をわかりやすく解説します【IOWNとは？】」を公開した。動画では、AIの進化に伴う電力消費と通信遅延の問題を解決するカギとして、NTTが中心となって進める次世代情報通信基盤構想「IOWN（アイオン）」と、その中核技術である「光電融合」について解説している。



AIが高度な処理を行う裏側では、巨大なデータセンター内で膨大な数の半導体がデータのやり取りを行っている。しかし、データの受け渡しに従来の電気信号を用いることには限界があると動画は指摘する。電気は配線の中を流れる際にエネルギーを消費し、距離が延びるほど信号が弱くなり、高速化するほど熱を持つ。そのため、「データを動かすコストがどんどん重くなる」のだ。



この課題を克服するために注目されているのが「光電融合」技術である。現在のネットワークは「大きな高速道路だけを『光』にしていた状態」であり、目的地である半導体に近づくにつれて電気信号へ何度も変換するロスが生じていると説明。光電融合は、光信号のままデータを届ける区間を基板の上やチップの間へと深く広げることで、通信の大幅な高速化と省電力化を図る試みである。



この技術が実装されれば、日本中に分散したデータセンターを「まるで一つの巨大なコンピュータ」のように扱えるようになり、遠隔医療や建設機械の遠隔操作など、わずかな遅延が命取りとなる現場での変革が期待される。また、光ファイバーや関連部品、半導体製造装置など、日本産業が持つ周辺領域の厚みが、この新たな土俵で強力な武器になる可能性に言及した。



動画の最後では、AIインフラの覇権争いにおいて、チップ単体ではなくネットワークを含めたシステム全体での戦いになっている現状を解説している。「光電融合」は日本の半導体および通信産業にとって、世界の主導権を握るための重要な「勝ち筋」となる可能性を秘めており、今後の動向から目が離せない内容となっている。