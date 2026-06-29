日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）に、夏を盛り上げる月曜シーズンレギュラーとして、7月6日（月）〜8月31日（月）の毎週月曜日に超特急が出演することが決定した。

超特急はメインダンサー＆バックボーカルというパフォーマンススタイルで人気を集める9人組の男性グループ。結成は2011年と活動歴は長く、2022年にオーディションで4人の新メンバーが加入し現在の9人体制に。音楽活動だけでなく、ドラマ・映画、バラエティ、ファッションモデルなど多方面でマルチに活躍し、この秋にはグループ結成15年にして東京ドームでのワンマンライブ2DAYS公演を開催。今年まさに勢いにのるグループだ。

これまで「ヒルナンデス！」にゲストとして何度も出演してきたが、この夏はシーズンレギュラーとして毎週スタジオに登場！初回の7月6日（月）はリョウガ、ユーキ、マサヒロの3人の出演が決定。翌週以降、どのメンバーがスタジオやロケに登場するか、出演情報は随時発表となる。

■代表コメント：リョウガ

「シーズンレギュラー光栄なんデス！嬉しいデス！！

週明けのお昼をより一層明るくしながら、超特急らしさ全開で身近な幸せを見つけまくりたいと思います(^o^)

約2ヶ月間、よろしくお願いします！」

【番組公式HP】https://www.ntv.co.jp/hirunan/

【番組公式X】@hirunandes_4ntv

【番組公式Instagram】@hirunandesu_ntv_official