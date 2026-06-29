旅行系YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「ハンガリーの首都「ブダペスト」へ日帰り電車旅 年に1度のお祭りでトラブル続出!?」と題した動画を公開しました。動画では、出演者のケータさんがウィーンからハンガリーの首都ブダペストへ日帰りで訪れ、名物グルメや有名温泉を満喫する様子が収められています。



ウィーン中央駅からブダペストまでは、片道約2時間半の道のりです。ケータさんはビジネスクラスを利用し、朝食の「カイザー・ブレックファスト」を楽しみながら、のどかな景色を眺めて国境を越えます。ブダペスト東駅に到着後、公共交通機関の1日乗り放題チケットを購入しようとするものの、誤って都市間移動用のチケットを購入してしまうというハプニングに見舞われました。無事に地下鉄用のチケットを買い直し、市内観光へと繰り出します。



街中を歩きながら立ち寄ったレストランでは、ハンガリー名物の「チキン・パプリカッシュ」を注文。「ソースにちゃんとパプリカの味が入っていて、辛みもあって個人的にはめちゃくちゃ美味しかった」と絶賛しました。その後は、ヨーロッパ最大規模を誇る「セーチェーニ温泉」へ。プレミアムチケットを購入して専用ラウンジでくつろいだり、広大な屋外プールのような温泉を楽しんだりと、ブダペストならではの体験を満喫しています。



この日は年に1度の「聖イシュトヴァーンの日（建国記念日）」と重なり、街中がお祭りムードで大混雑する中、柔軟に日帰り旅を楽しむケータさんの姿が印象的です。ヨーロッパの電車旅の雰囲気や現地のリアルな空気感が伝わる動画となっており、海外旅行の計画を立てる際の参考になりそうです。



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