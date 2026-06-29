「実は注目している日本人選手がいます」伊出身のアンチェロッティ監督、GK鈴木彩艶に注目「私の地元でも非常に高く評価されている」
ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、日本代表GK鈴木彩艶について言及した。
アンチェロッティ監督は、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表戦に向けた公式会見に登壇。会見の中で日本戦と絡めて「これまで日本人選手を指導されたことはないと思いますが、もし日本人選手を指導する機会があったら誰を選びますか？ 過去の選手でも構いません」という質問が飛んだ。
この質問に対し、アンチェロッティ監督は「実は注目している日本人選手が一人います。私が育ったクラブであり、かつて指揮したパルマ・カルチョでプレーしているスズキ（鈴木彩艶）です。本当に素晴らしい活躍を見せていますし、私の地元でも非常に高く評価されています」と回答。
アンチェロッティ監督はイタリア出身。選手・監督としてかつて在籍した現在のパルマ・カルチョに在籍する鈴木彩艶の名前を挙げ、高く評価した。
アンチェロッティ監督は、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表戦に向けた公式会見に登壇。会見の中で日本戦と絡めて「これまで日本人選手を指導されたことはないと思いますが、もし日本人選手を指導する機会があったら誰を選びますか？ 過去の選手でも構いません」という質問が飛んだ。
アンチェロッティ監督はイタリア出身。選手・監督としてかつて在籍した現在のパルマ・カルチョに在籍する鈴木彩艶の名前を挙げ、高く評価した。