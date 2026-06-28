ＧＡＣＫＴ　東京・銀座で感じた変化に驚き「本当に日本は大丈夫なのか？」

ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。東京・銀座を訪れて感じた変化をつづった。

ＧＡＣＫＴは「【銀座でこれか…】」と切り出すと「今ＷＯＷＯＷで放送されているドラマ【コンサルタント】のプロモーションで、番組の収録現場となった銀座のＢａｒに行った」と告白。

「収録を終え、少し銀座の街を歩いてみた。そして、あまりの人の少なさに驚いた」と明かし「『ここ、本当に銀座だよな…？』と言葉が漏れた」と率直な感想をつづった。

ＧＡＣＫＴいわく「平日ということもあるのかもしれない。それにしても異様だ。表通りは店の明かりがついている。なのに、人がほとんどいない。まるで、コロナ禍の時に見た光景が戻ってきたようだ」。銀座の変わりように「『銀座でこれかよ…』そんな言葉が自然と出てきた」と驚きを隠せない様子だ。

また「銀座で働いている子に、『最近の銀座ってこんな感じなのか？』

と聞いてみた。『最近はめっきり客が減っています。どんどん人がいなくなっている気がします』と返ってきた。正直、びっくりだ」とも記し「六本木も銀座も新宿も、昔に比べれば明らかに人が少ない。あの頃の、人で溢れ返っていた華やかなイメージは、今はもう見る影もない」と吐露。

改めて「東京でこれなら、地方は一体どうなってんだ？そんなことを考えてしまった。これ、地方の話じゃない。日本で一番人が集まるはずの場所の一つが、こんな光景になっている」と心配の声を上げ「『本当に日本は大丈夫なのか？』そんなことを考えずにはいられなかった。もし、これが一時的なものではなく、これから先の日本の姿だとしたら…。少し、鳥肌が立った」と締めくくった。