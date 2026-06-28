ボクシング元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２８日、都内で取材に応じた。５月２日に行われた４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とのタイトルマッチで敗れた後、初めての公の場となったが、「本当に楽しかったし、僕のキャリアにおいても人生においてもかけがえのない経験だった。これは糧にしていかないともったいない」と、あらためて振り返った。

「ＴＨＥ ＤＡＹ」と銘打たれた日本人同士の世紀の一戦は、ハイレベルな攻防の末に井上が３−０で判定勝ちし、防衛に成功。至高の頂上決戦に東京ドームの超満員５万５０００人の大観衆が酔いしれた。

中谷はプロ３３戦目で初黒星を喫したものの、スーパーバンタム級で現在もＷＢＣ１位、ＷＢＯ２位、ＩＢＦ４位、ＷＢＡ５位につけている。次戦は未定ながら、今後の目標については「スーパーバンタム級の中で世界チャンピオンになるって目標を（変わらず）持っているので、そこに向けて進んでいきたい」と語った。

また、井上は中谷との再戦の可能性について「望む声があるのなら（井上−中谷）第２弾は全然ありかなと思います」と前向きに語っていた。それを受け、中谷も「もちろんウェルカムです」と即答し、「（井上は）チャンピオンなので、そこに挑戦させてもらえるのであれば、やりたいなと思います」と意欲を示した。

ただ、中谷は激闘の中で左眼窩底骨折を負い、手術を受けた。全治までは数カ月かかる見通しで、「回復も順調に進んでいる。視界は良好です」と術後の経過は順調だと明かしたが、まだ通院中で医師からトレーニング再開の許可が下りていないといい、「練習はいつ（再開）するかは気分で決めていきたい。もうちょっとしたら始めていきたい」と語った。

この日は、東京都港区のＳＩＸ ＷＡＫＥ ＲＯＰＰＯＮＧＩで行われたボートレース情報番組「ＢＯＡＴ ＲＡＣＥプレミア」の生中継にゲスト出演した。