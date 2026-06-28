俳優の舘ひろし（７６）が２７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演し、出演を悩んだ作品を明かした。

ＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が「舘さんが今までやってきた中で、やるかどうか悩んだ作品があるって聞いたんですけど本当ですか？」と質問。舘は「パパとムスメの７日間」と２００７年公開の女優・新垣結衣と共演し、ある日突然人格が入れ替わってしまうサラリーマンと女子高生の娘を描いたホームドラマ名を即答した。

「キャラクターが違うっちゃ違いますもんね」と加藤。舘は「あのお話をいただいた時にきっと僕のハードボイルド（を求める）人は見ないと思ったんです」と返答。しかし「でもそういう人が見なくて、女子高生だけが見てくれるとしたら、この作品をやるべきだと思って、最終的にやろうって決めました」と振り返った。

これに「へえ〜、やってどうでしたか？」と加藤。舘は「渋谷の実践女子学園の近くの歯医者に行っていたんですね。で、出てきたら出待ちですよ。『キャー！舘ー！』って」と明かすと、加藤は吹きだしていた。