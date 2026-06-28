「1番・指名打者」で先発出場…6回にバスケスから右前打

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、8回までに5打数2安打2得点をマークした。11点目のホームを踏んだ直後、ベンチ横にいた少年ファンと“交流”する珍しい場面があった。

この日、パドレスの先発予定は右腕のバスケスだったが、試合前に急きょ変更。左腕のハートがオープナーで起用された。大谷は第1打席でど真ん中を見逃して三振に倒れ、3回から登板したバスケスに対しては三飛、左飛に抑えられた。それでも6回1死一塁の場面で、右前に打球速度112.3マイル（約180.7キロ）の強烈な安打を放ち、3試合連続ヒットとした。

8回先頭では中前打を放つと、三塁へ進塁後にマンシーの内野安打で11点目のホームを踏んだ。ナインと祝福するなか、ドジャースベンチの横にいた少年ファンともハイタッチ。珍しい行動だった。少年は目を輝かせていた。

この日の試合前には左翼後方で投手としての調整も行った。キャッチボールなどを終えると、ファンに向かってボールを投げ込み、大歓声を受けていた。（Full-Count編集部）