【ナッシュビル（米テネシー州）２７日＝後藤亮太】日本代表ＧＫ鈴木彩艶が、王国ブラジル封じへ決意を示した。２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦ブラジル戦（ヒューストン）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで全体練習。１次リーグ全３試合に先発し、２位での突破に大きく貢献した守護神だが、初戦のオランダ戦（２△２）、３戦目のスウェーデン戦（１△１）はいずれも失点していることから、自己評価は厳しい。３戦を通してビッグセーブを見せているが、鈴木彩は「まあ、僕としてはすごいセーブをしたみたいな感覚はなくて、なんかこう、確実な取れるボールを確実に取ったっていう感覚。次はそれを続けながらも必ず、最後チームを勝たせるセーブが必要になると思う。今は負けないためのセーブができていると思うんですけど、次は勝つためのセーブが必要になると思うので、そこは今まで通り変わることはないですけど、より僕の重要性ってところは高くなるのかなと思います」と気を引き締めた。

相手は３戦４ゴールのビニシウスら強力アタッカー陣を擁するが、ゴールを奪われなければ負けることはない。一発勝負の戦いへ「今は勝ちにつながってないので、僕から。なので、次はトーナメントなんで、自ずと引き分けがない、僕が止めれば勝ちにつながるっていうことですよね」と強調。日本最強守護神が、ゴールマウスに鍵をかける。