タレントでボディビルダーの横川尚隆さんが6月27日、自身のインスタグラムを更新。8月2日に出場する「JAPAN PRO」への意気込みを綴りました。



【写真を見る】【 横川尚隆 】 「去年からこの日のために魂を燃やして体をつくってきました」 衝撃の肉体美に ファン反響 「モンスター降臨」「筋肉の神様」「大胸筋どこってくらい腕でかい」





横川さんは投稿の中で、6月28日19時から発売されるチケットについて「即完になると思うので明日は19時前にみんなスタンバイしてぜひゲットしてね」とファンへ呼びかけました。







今大会は、昨年11月にIFBBプロカードを取得した横川さんにとって、満を持してのプロデビュー戦となります。本人は「おそらく僕の計画では最初で最後の日本のステージになるかと思います」とも明かしており、特別な意味を持つ大会と位置づけています。







「去年からこの日のために魂を燃やして体をつくってきました」と横川さんはコメントしており、「去年の僕とは全くの別人が出てくると思ってくれていいです」と自信をのぞかせています。







また、「ファンのみんなに魂込めてつくった体を見てほしいです。そして日本人ボディビルダーがオリンピアに行く瞬間を見届けてほしいです。みんなで一緒に喜び合おう」と、ボディビルの世界最高峰の大会「ミスターオリンピア」への出場権獲得を目指す意気込みを示しました。







この投稿に「めっちゃ神すぎますっ 頑張ってくださいっっ」「まーじでデカくなってるやーん笑 楽しみにしてます」「モンスター降臨」「筋肉の神様を継承されたんですね」「大胸筋どこってくらい腕でかい」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】