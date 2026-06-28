

TWICE LIVE DVD & Blu-rayTWICE WORLD TOUR IN JAPAN通常盤ジャケ写

TWICE日本デビュー9周年記念日となる6月28日に、自身6度目のワールド・ツアーとして世界を席巻中の『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』より2025年9月に開催された東京ドーム公演のBlu-ray / DVDリリースを発表。ティザー映像が公開となった。

【動画】『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』ティザー映像

本ツアーの日本公演は、大阪・京セラドーム大阪、愛知・バンテリンドームナゴヤ、福岡・みずほPayPayドーム福岡、そしてFinalの東京・東京ドームで、計8日間4会場で開催。日本のみならず、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うセットで観客を魅了。

ステージの正面が決まっていない360度の舞台を通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感。日本公演では、最新アルバムのタイトル曲「ENEMY」やONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を行い、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲「Like 1」も歌唱。

本作は、昨年12月に発表され今年4月に開催された追加公演MUFG STADIUM（国立競技場）3DAYSも加えると、国内累計64万人を動員した記録的ツアーから東京ドーム公演の模様を余す事なく収録。初回限定盤には各ドーム公演を含めたメイキング映像も収録。

なお、本日28日18時からは9周年を記念して、同映像作品から「What is Love?」のライブ映像がTWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channelにてプレミア公開される。