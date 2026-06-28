ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）の寄付プロジェクト兼ブランド「Beve」の第2弾が27日、決まった。子供たちの心と身体を守る国際NGO「グッドネーバーズ・ジャパン」と連携する。日本小児がん研究グループとの第1弾に続き、今回は世界の食料支援に取り組む。

2月に設立した「Beve」が第2弾で手を組むのがNGO「グッドネーバーズ・ジャパン」。国内ではひとり親家庭への食品支援や子供の貧困対策などに取り組み、海外では教育、栄養改善、緊急支援など幅広い活動を展開している。

今回も寄付ページへアクセスできるQRコード付きTシャツを発売。地球をラインが囲むデザインで、資源や食料を未来へつなぐ「循環の輪」を表現した。上から下へ流れる線は人と人が手を取り合う「分かち合い」のメッセージが込められている。寄付金は国内外の食料支援活動に充てられる。

村上は「食べることが、日々の力になる。走れることも、学ぶことも、遊ぶことも、挑戦することも、全ては食から始まっています。それが、ずっと当たり前だと思っていました。でも、そんな当たり前だと思っていたことが届いていない場所や人がいる。食卓から、みんなの明日をつくりたい。その当たり前が、世界中に広がっていくことを、僕は信じています」とメッセージを寄せた。

現在は右大腿裏の肉離れで負傷者リスト入りしており、リハビリに取り組む日々。子供たちが喜ぶ顔も力に変えて焦らず復帰を目指す。