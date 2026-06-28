NHKが発表

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。大一番に向け、中継するNHKからニュースが舞い込み反響が広がっている。

NHKサッカーの公式Xアカウントは27日、NHK BSで生中継される日本―ブラジル戦の実況、解説陣を発表。グループ初戦のオランダ戦に続き、本田圭佑が解説を務めるとともに、ピッチ解説には元Jリーガーの林陵平氏を起用。実況で本田とコンビを組むのは小宮山晃義アナとなった。

小宮山アナといえば、オランダ戦で本田との息の合った掛け合いが話題に。「イチキュウサン（身長193センチ）のウインガー！？」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」などの名言が飛び出した。再びタッグ結成となり、X上には歓喜の声が溢れた。

「最高のコンビネーション来た！」

「待ってました！」

「やった！！！本田さんと小宮山アナウンサーのコンビ」

「実況が小宮山アナ激アツ」

「楽しみ!!」

一方で、ブラジル戦はBS放送となり、「BSはさすがに映らないんで本田さんの解説は聞けないなぁ 残念無念」「NHK ONEで見れるようにしていただきたいです」との声も上がった。



（THE ANSWER編集部）