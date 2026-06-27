◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週（２６日、フランス・オルレアン） 〇日本３―２（２５―１９、２５―１９、２０―２５、２３―２５、１５―１２）イラン●

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は同１６位のアジアの宿敵・イランに３―２のフルセットで競り勝った。第１週の中国大会から開幕６連勝を飾った。先に２セット（Ｓ）を取りながらも、第３Ｓ、第４Ｓを落とす苦しい展開となったが、２―２の最終Ｓは石川祐希主将（ジラート）のサービスエースなどで粘る相手を振り切った。

両チーム最多２１得点でけん引した石川は「３、４セット目は入りが良くなかった。前戦と同じことをしてしまったのは反省点。ただ、５セット目でカムバックして苦しい戦いを乗り越えられたので、そこは評価できるポイントだと思います」と汗をぬぐった。

今季最大の目標は、９月のアジア選手権（福岡）で優勝し、２８年ロサンゼルス五輪の出場権をつかむことだ。イランは直近２大会の決勝で戦っているライバル。石川は「（イランの）ピアッツァ監督がいろんな形で戦ってくることは知っていたけど、僕たちの想定していたものとは違って、今日は３人のアウトサイドヒッターを使ったり、対応に苦しんだ。でもここで（戦術を）見られたので次当たる時は頭に入れて戦いたい」と手応えもつかんだ様子だった。

出場国で唯一の開幕６連勝で首位に立った日本。次戦は日本時間２８日の午前０時から、２４年パリ五輪銅メダルで世界ランク３位の米国と対戦。石川主将は「米国はメンバーもほぼそろっていて、強い相手になる。間違いなくタフな戦いになると思うので、いろんな経験を積める一戦にしたい」と、開幕７連勝へ意気込んだ。