しらっちのウマ痩せレシピ直伝！キャベツ大量消費「替え玉が止まらない」極上鍋

1食36円で約120kcal！ほぼ包丁いらずで作れる最強の満腹レシピ

1食約267kcalで高たんぱく！切って鍋に入れるだけで完成する「牛赤身ひき肉の無水カレー」