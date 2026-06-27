1食29円＆51kcal！包丁不要で「ほぼ放置で完成」究極のズボラ飯
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食29円＆51kcal！ほぼ放置で完成する“無限のりスープ”がヤバ過ぎた...!」と題した動画を公開しました。TikTokで260万回再生されたという、安くて美味しく、罪悪感なく食べられる究極のズボラスープを紹介しています。
今回のメニューは、下準備がいらない「無限のりスープ」です。味付けしていない刻み海苔を使用するのがポイントで、鍋に海苔をたっぷり入れ、醤油、オイスターソース、ごま油、高級中華スープの素「ウェイパー」を各小さじ1加えます。そこにお湯400mlを注ぎ、沸騰するまで煮立たせれば、あっという間にベースが完成します。
しらっちが「もうやる作業は後はこの必要な材料をぶち込んでスープにしていく」と語る通り、包丁を使うのはトッピングのネギを切る程度という手軽さです。煮立った後は、調味料が全体に浸透するようにかき混ぜ、器に盛ってネギとごまを散らします。
実食したしらっちは、「海苔の磯の香りが鼻にスッと抜けてくれるのが本当に良くて」「しっかり本格中華の味なのが本当に最高」と絶賛。さらに、1食あたり約29円、約51kcalという驚きの安さと低カロリーを明かし、「これは完全にバグってる」と興奮気味に語りました。
夜中に食べても罪悪感ゼロで、食欲がない時のメニューとしても優秀な一品。余ってしけってしまった刻み海苔の消費にもぴったりなので、ぜひ今夜の献立に加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・刻みのり たっぷり（3本指で2回つまむ程度）
・醤油 小さじ1
・オイスターソース 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・ウェイパー 小さじ1
・お湯 400ml
・ネギ 適量
・ごま 適量
［作り方］
1. 鍋に刻みのり、醤油、オイスターソース、ごま油、ウェイパーを入れる。
2. お湯を注ぎ、沸騰するまで煮立たせる。
3. 煮立ったら、調味料が全体に浸透するようにかき混ぜる。
4. 器に盛り付け、お好みでネギとごまを散らして完成。
今回のメニューは、下準備がいらない「無限のりスープ」です。味付けしていない刻み海苔を使用するのがポイントで、鍋に海苔をたっぷり入れ、醤油、オイスターソース、ごま油、高級中華スープの素「ウェイパー」を各小さじ1加えます。そこにお湯400mlを注ぎ、沸騰するまで煮立たせれば、あっという間にベースが完成します。
しらっちが「もうやる作業は後はこの必要な材料をぶち込んでスープにしていく」と語る通り、包丁を使うのはトッピングのネギを切る程度という手軽さです。煮立った後は、調味料が全体に浸透するようにかき混ぜ、器に盛ってネギとごまを散らします。
実食したしらっちは、「海苔の磯の香りが鼻にスッと抜けてくれるのが本当に良くて」「しっかり本格中華の味なのが本当に最高」と絶賛。さらに、1食あたり約29円、約51kcalという驚きの安さと低カロリーを明かし、「これは完全にバグってる」と興奮気味に語りました。
夜中に食べても罪悪感ゼロで、食欲がない時のメニューとしても優秀な一品。余ってしけってしまった刻み海苔の消費にもぴったりなので、ぜひ今夜の献立に加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・刻みのり たっぷり（3本指で2回つまむ程度）
・醤油 小さじ1
・オイスターソース 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・ウェイパー 小さじ1
・お湯 400ml
・ネギ 適量
・ごま 適量
［作り方］
1. 鍋に刻みのり、醤油、オイスターソース、ごま油、ウェイパーを入れる。
2. お湯を注ぎ、沸騰するまで煮立たせる。
3. 煮立ったら、調味料が全体に浸透するようにかき混ぜる。
4. 器に盛り付け、お好みでネギとごまを散らして完成。
YouTubeの動画内容
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