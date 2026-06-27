『スパイダーマン』最新作は映画史上初「Shot For SCREENX」作品に 全12バージョン上映決定
俳優のトム・ホランドが主演する映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）が、SCREENX専用カメラで撮影された映画史上初の「Shot For SCREENX」作品となることが発表された。SCREENXのほか、4DX、ULTRA 4DX、MX4D、Dolby Cinema、Dolby Atmosのプレミアムラージフォーマットで上映されることも決定。あわせて、各フォーマット版のポスタービジュアルが解禁された。
【動画】監督がSCREENXの魅力を語る特別映像＆SCREENX版予告編
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021年）から4年後を舞台にしたシリーズ新章。愛する人たちを守るため、自らの存在を世界中の人々の記憶から消したピーター・パーカーが、孤独の中でスパイダーマンとしてニューヨークを守り続ける一方、自身のDNAに異変が生じ、新たな能力とともに未知の脅威へ立ち向かう姿を描く。
注目は、映画史上初となる「Shot For SCREENX」。SCREENX専用シーンを企画段階から設計し、専用カメラで撮影することで、正面スクリーンに加え左右の壁面にも映像を投影するSCREENXならではの没入感を最大限に引き出す。ニューヨークの街を縦横無尽に駆け巡るスパイダーマンのウェブスイングアクションを、これまでにない臨場感で体感できるという。
トム・ホランドも「これまでの中でも、間違いなく最高のアクションが撮れた」とコメント。公開された特別映像では、デスティン・ダニエル・クレットン監督が「本作では史上初めてSCREENXチームが撮影現場に参加し、本作のためだけの特別な映像を撮影しました」と明かし、「これは初めての挑戦であり、観客の皆さんのために特別に作り上げました。誰も体験したことのない、とてもユニークなものとなっており、皆さんに楽しんでもらえることを楽しみにしています」と自信をのぞかせている。
本作は通常の2D上映とSCREENX（2D字幕・2D吹替）に加え、4DX（3D字幕・3D吹替）、ULTRA 4DX（2D字幕・2D吹替）、MX4D（3D字幕・3D吹替）、Dolby Cinema（2D字幕）、Dolby Atmos（2D字幕）の全7種・12バージョンで上映される。
各フォーマット版ビジュアルも公開。SCREENX版では、クモの糸を手にしたスパイダーマンが、ニューヨークの街を縦横無尽に舞っていく姿を描写。
Dolby Cinema版では、日本刀を手にした赤い装束の謎の忍者集団を前に、スパイダーマンがおなじみのヒーロー着地を決める姿が切り取られ、新たな戦いの幕開けを予感させる。
4DX版は、無数のクモの糸に包まれたようなスパイダーマンが赤く染まる背景に浮かび上がり、孤独の中で覚醒する“新たな力”と、シリーズ最大級のアクションを期待させる仕上がりとなっている。
ピーターに起こる身体の異変や、ブルース・バナー＝ハルクとの関わり、謎の忍者集団をはじめとする新たな敵、そしてMJやネッドとの再会の行方、そして映画史上初の「Shot For SCREENX」など、楽しみな要素が満載だ。
また、クリアカード付きムビチケ前売券（カード）第2弾が7月3日に発売されることも決定した。価格は一般1600円、小人900円（税込）。特典のクリアカードは、数量限定、なくなり次第終了となる。取り扱い・販売状況は各映画館で確認できる。
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021年）から4年後を舞台にしたシリーズ新章。愛する人たちを守るため、自らの存在を世界中の人々の記憶から消したピーター・パーカーが、孤独の中でスパイダーマンとしてニューヨークを守り続ける一方、自身のDNAに異変が生じ、新たな能力とともに未知の脅威へ立ち向かう姿を描く。
注目は、映画史上初となる「Shot For SCREENX」。SCREENX専用シーンを企画段階から設計し、専用カメラで撮影することで、正面スクリーンに加え左右の壁面にも映像を投影するSCREENXならではの没入感を最大限に引き出す。ニューヨークの街を縦横無尽に駆け巡るスパイダーマンのウェブスイングアクションを、これまでにない臨場感で体感できるという。
トム・ホランドも「これまでの中でも、間違いなく最高のアクションが撮れた」とコメント。公開された特別映像では、デスティン・ダニエル・クレットン監督が「本作では史上初めてSCREENXチームが撮影現場に参加し、本作のためだけの特別な映像を撮影しました」と明かし、「これは初めての挑戦であり、観客の皆さんのために特別に作り上げました。誰も体験したことのない、とてもユニークなものとなっており、皆さんに楽しんでもらえることを楽しみにしています」と自信をのぞかせている。
本作は通常の2D上映とSCREENX（2D字幕・2D吹替）に加え、4DX（3D字幕・3D吹替）、ULTRA 4DX（2D字幕・2D吹替）、MX4D（3D字幕・3D吹替）、Dolby Cinema（2D字幕）、Dolby Atmos（2D字幕）の全7種・12バージョンで上映される。
各フォーマット版ビジュアルも公開。SCREENX版では、クモの糸を手にしたスパイダーマンが、ニューヨークの街を縦横無尽に舞っていく姿を描写。
Dolby Cinema版では、日本刀を手にした赤い装束の謎の忍者集団を前に、スパイダーマンがおなじみのヒーロー着地を決める姿が切り取られ、新たな戦いの幕開けを予感させる。
4DX版は、無数のクモの糸に包まれたようなスパイダーマンが赤く染まる背景に浮かび上がり、孤独の中で覚醒する“新たな力”と、シリーズ最大級のアクションを期待させる仕上がりとなっている。
ピーターに起こる身体の異変や、ブルース・バナー＝ハルクとの関わり、謎の忍者集団をはじめとする新たな敵、そしてMJやネッドとの再会の行方、そして映画史上初の「Shot For SCREENX」など、楽しみな要素が満載だ。
また、クリアカード付きムビチケ前売券（カード）第2弾が7月3日に発売されることも決定した。価格は一般1600円、小人900円（税込）。特典のクリアカードは、数量限定、なくなり次第終了となる。取り扱い・販売状況は各映画館で確認できる。