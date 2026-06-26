【地震速報】山梨県で最大震度6弱の地震が発生しました(22:29頃発生)
【地震情報 2026年6月26日】(22:41更新)
22時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM5.6、最大震度6弱を山梨県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【地震情報 2026年6月26日】(22:34更新)
22時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM5.6、最大震度6弱を山梨県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【地震情報 2026年6月26日】(22:31更新)
22時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM5.6、最大震度6弱を山梨県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【震度速報 2026年6月26日 22:30】(22:30更新)
22時29分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
【震度速報 2026年6月26日 22:30】
22時29分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。