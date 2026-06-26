米テキサス州ダラスで決戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。

0-0で迎えた後半11分。前田大然が待望の先制ゴールを決めた。直後、中継にはスーパーマリオとルイージのコスプレをしたサポーターが映り、本田は「マリオとルイージも喜んでるよ！」と声を上げた。X上のファンも爆笑だ。

「ほんと本田さんいいな！」

「名言連発です」

「本田圭佑の解説最高」

「視聴者目線の本田圭佑ほんと好きwwww」

「ゴールより、ケイスケホンダの解説が気になって仕方ない」

本田は初戦のオランダ戦でNHK解説として登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサンのウインガー！？」など独特の本田節で注目を集めた。

2戦目のチュニジア戦は、異例の局またぎで日本テレビで解説。「イケイケどんどんやて、これ！！」などの名言を残していた。



（THE ANSWER編集部）