「プロレス・ノア」（２５日、後楽園ホール）

ＧＨＣタッグ選手権試合が行われ、王者の内藤哲也＆ＢＵＳＨＩ組は、ネオ・グローバル・タッグリーグ覇者の「情熱ＭＡＸ」征矢学＆飯野雄貴組に敗れ、４度目の防衛に失敗した。エネルギッシュな相手に押され、最後はＢＵＳＨＩが合体技「情熱ＩＳ」を食らって３カウントを奪われた。

ノアマットに初めて本格参戦した１月１日の日本武道館大会でいきなり奪取して以来、約半年間持ち続けてきたタッグ王座から陥落した内藤は、鼻から出血しながらバックステージに現れた。「別に欲しいなんて一言も言ってないＧＨＣタッグのベルトが手に入ってしまい、防衛戦を重ねていくうちに若干の思い入れができてしまった。だからこそ、今負けてすごく悔しいよ。俺、ＢＵＳＨＩが負けたってことはロス・トランキーロス・デ・ハポンが負けたってこと。今すぐにでもやり返したいよ」とコメントした。

ベルトは失ったものの、７月１８日大阪大会では清宮海斗とのシングルマッチが決定しており、「今の全力の内藤哲也を、今のノアの象徴である清宮選手にぶつけたいと思いますよ。きっと、すごく楽しい試合になるでしょうね。俺自身は楽しみ」と腕をぶした。