『スター・ウォーズ』初のリアルクイズイベント開催決定！50名無料招待

ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ 2026」が、2026年8月1日（土）よりいよいよ開幕する。第3回を迎える今年は、従来の「チャレンジコース」に加え、「東京ディズニーリゾート(R)コース」と、ファン待望の「STAR WARS（スター・ウォーズ）コース」が新たに開設される。この「スター・ウォーズコース」の新設を記念し、同大会初となる待望のリアルイベントが開催されることが決定！ 会場で一斉にクイズに挑む熱いチャレンジに、抽選で50名が無料招待される。

レジェンドも登壇！イベント限定の豪華な解説＆トークセッション

本イベントでは、参加者がその場で「スター・ウォーズコース」の厳選問題に挑戦。解答後にはその場で結果発表が行われるだけでなく、同コースの監修を務める久保氏によるディープな生解説を聴くことができる。これはリアルイベントだけの特別な特典だ。

さらに、スター・ウォーズクイズ界のレジェンドも参戦。ファンサイト「スター・ウォーズ ウェブログ」の主宰であり、ウィキア・クイザード世界大会での優勝経験を持つ藤井隆史氏が登壇する。藤井氏が新コースの魅力や傾向について熱く語るトークタイムも予定されており、ファンにとっては見逃せないプロフェッショナルな内容となっている。

劇場公開50周年に向けて、フォースを高めるチャンス

イベントの申込期間は、2026年6月25日（木）から7月13日（月）まで。専用の申し込みサイトから応募が可能となっている。

2027年には、1977年の劇場初公開から記念すべき50周年を迎える『スター・ウォーズ』シリーズ。アニバーサリーイヤーに向けてますますの盛り上がりを見せる今、このイベントやクイズを通じて自身の知識をさらに深め、銀河の彼方の物語をより多角的な視点で楽しんでみてはいかがだろうか。

〈ディズニーファン・チャレンジ スター・ウォーズコースに挑戦しようイベント〉

◆日時◆

2026年8月1日（土）14:00〜

（1時間40分程度を予定）

◆会場◆

株式会社講談社 本社（東京都文京区音羽 2-12-21）

◆ゲスト予定◆

久保卓哉氏（ディズニーファン・チャレンジ スター・ウォーズコース監修者）

藤井隆史氏（スター・ウォーズ カルトクイズ世界王者）

◆ディズニーファン・チャレンジ公式サイト◆ https://disneyfan.kodansha.co.jp/d_challenge

◆関連書籍の発売も決定◆ 本イベント後に、公式関連書籍の刊行を予定しております。今年は「チャレンジコースと東京ディズニーリゾートコース」および「スター・ウォーズコース」の2冊を発売予定です。

（海外ドラマNAVI）

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