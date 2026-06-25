敵地ツインズ戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】ドジャース 4ー3 ツインズ（日本時間25日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦後に取材に応じ、新たに誕生した第2子が男の子であることを明らかにした。

祝福を受けた大谷は「いやもう可愛いです」と満面の笑み。「すぐ遠征に出ないといけなかったので心配な部分も多い」と喜びを語った。今後は過酷な遠征シーズンも控えるが、「やっぱ1人より2人の方が倍以上、大変じゃないかなと思うので、それこそ球場と家を分けてというか、感覚的にはそういう感じではあるので。両方頑張る必要ないですけど、楽しみながら皆で過ごしたいと思います」と“2児のパパ”としての覚悟をにじませた。

将来、子どもに野球に興味を持ってほしいかという問いには「子どもたちの将来は、自分たちが決めればいいこと。自分は自分の仕事を頑張りたい」と自主性を尊重する姿勢を示した。

また、高校時代の「人生設計シート」にはシートには31歳で第2子が誕生する未来図も描かれている。“有言実行”となっているが、「全く（意識）ないですね。高校生の時にマスの目を埋めようと思って、無理やり書いてる部分もあるので」と即答し、報道陣を笑わせた。（Full-Count編集部）