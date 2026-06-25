◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本（ＦＩＦＡランク８位）は、同３で３位のスウェーデン（同３８位）と第３戦で対戦する。

前日会見を行った森保一監督が、チームに帯同しているＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実の献身性について、改めて脱帽した。会見の中で指揮官は「先発だったら先発でチームのためにやる。で、サブであればベンチから何ができるのか。今２６人に入ってない吉田であったり、南野であったりっていうのもチームの一員として戦ってくれている中で、彼らのようなレジェンドがボール拾いもしてくれて、ボール磨きもしてくれて、で、後輩たちのスパイクも磨いてくれたり、掃除もしてくれたりとかっていうのは、世界的に見ると不思議なところもたくさんあるかもしれないですけど、日本の良さとして、自分の役割、立場からチームのために何ができるっていうのを先輩たちは示してくれてるので、若い選手たちがチームのためにっていう言葉もよく使ってるのかなと思います。でも、若い選手たちには常に、選手には常にギラギラ感は持ってほしいなと思います」と話した。