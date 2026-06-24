「検索地獄にドハマり」助産師HISAKOが危惧するSNS頼りの子育て…ママの直感が鈍る現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【なんかおかしい】子どもの様子に違和感…ママの直感が子どもを救う！」を公開した。動画では、現代の育児においてSNSやネット検索に過度に頼ることの危険性と、母親自身の「直感」の重要性について力強く提言している。



HISAKOさんは、今の時代はSNSで簡単に情報を得られる一方で、「検索地獄にドハマり」して不安になり、何が正解か分からなくなっているママが多いと指摘。ネットの情報は平均値や個別の体験談、あるいは極端なレアケースであり、「目の前にいる我が子はオーダーメイドのいのち」であるため、一般的な情報が当てはまらなくて当たり前だと語る。



さらに、検索しすぎて不安を抱え込むと「何が正しいか分からないってなってくる」と述べ、母親の直感センサーが鈍ってしまうと危惧。自身の経験として、過去に子どもが風邪を引いて病院で「大丈夫」と言われたものの、顔色や呼吸の仕方に違和感を覚え、結果的に子どもが肺炎を起こしていたエピソードや、不妊治療中に医師の予測よりも自身の直感を信じて行動し、妊娠に至った実体験を明かした。



また、小児科病棟勤務時代に出会った高名な医師の「データはこうなんだけど、でもママが言っている違和感であったり直感っていうもの、それに耳を傾けるっていう癖をつけなさい」という言葉を紹介。「ママの直感ほど正しいものはない」と力説し、毎日我が子を見ている母親の直感こそが「世界に一つ、たった一つのエビデンス」であると断じた。



最後にHISAKOさんは、「あなた以上にあなたのお子さんを知っている人はいない」と視聴者に語りかけた。ネットの情報ばかりに気を取られるのではなく、自分自身の感覚を大切にし、「もっともっと自信を持って子育てをしてほしい」とエールを送り、動画を締めくくった。