[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](ボストン)※05:00開始<出場メンバー>先発GK 1 ジョーダン・ピックフォードDF 2 エズリ・コンサDF 6 マーク・グエヒDF 24 リース・ジェームズDF 25 ジェド・スペンスMF 4 デクラン・ライスMF 8 エリオット・アンダーソンMF 10 ジュード・ベリンガムMF 18 アンソニー・ゴードンMF 20 ノニ・マドゥエケ

FW 9 ハリー・ケイン控えGK 13 ディーン・ヘンダーソンGK 23 ジェームズ・トラッフォードDF 3 ニコ・オライリーDF 5 ジョン・ストーンズDF 12 トレボ・チャロバーDF 15 ダン・バーンDF 26 ジャレル・クアンサーMF 14 ジョーダン・ヘンダーソンMF 16 コビー・メイヌーMF 21 エベレチ・エゼFW 7 ブカヨ・サカFW 11 マーカス・ラッシュフォードFW 17 モーガン・ロジャーズFW 19 オリー・ワトキンスFW 22 イバン・トニー監督トーマス・トゥヘル[ガーナ]先発GK 16 ベンジャミン アサレDF 4 ジョナス アジェティDF 14 ギデオン・メンサDF 18 ジェローム オポクDF 26 マービン・セナヤMF 3 ケイレブ イレンキMF 5 トーマス・パーティMF 8 クワシ・シボFW 9 ジョルダン・アイェウFW 11 アントワーヌ・セメニョFW 19 イニャキ・ウィリアムス控えGK 1 ローレンス アティ ジギGK 12 ジョセフ アナンDF 2 アリドゥ セイドゥDF 6 アブドゥル・ムミンDF 17 アブドゥル ババDF 21 コジョ・ペプラ・オポンDF 23 デリク ルカセンMF 15 エリシャ・オウスFW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハクFW 10 ブランドン トーマス=アサンテFW 13 クリストファー ボンス バーFW 20 オーガスティン ボアキエFW 22 カマルディーン・スレマナFW 24 アーネスト・ヌアマFW 25 プリンス クワベナ アドゥ監督カルロス ケイロス

データ提供:Opta

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