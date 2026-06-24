[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](ボストン)

※05:00開始

<出場メンバー>

[イングランド]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 2 エズリ・コンサ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 24 リース・ジェームズ

DF 25 ジェド・スペンス

MF 4 デクラン・ライス

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 ジュード・ベリンガム

MF 18 アンソニー・ゴードン

MF 20 ノニ・マドゥエケ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 13 ディーン・ヘンダーソン

GK 23 ジェームズ・トラッフォード

DF 3 ニコ・オライリー

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 12 トレボ・チャロバー

DF 15 ダン・バーン

DF 26 ジャレル・クアンサー

MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 16 コビー・メイヌー

MF 21 エベレチ・エゼ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 マーカス・ラッシュフォード

FW 17 モーガン・ロジャーズ

FW 19 オリー・ワトキンス

FW 22 イバン・トニー

監督

トーマス・トゥヘル

[ガーナ]

先発

GK 16 ベンジャミン アサレ

DF 4 ジョナス アジェティ

DF 14 ギデオン・メンサ

DF 18 ジェローム オポク

DF 26 マービン・セナヤ

MF 3 ケイレブ イレンキ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 クワシ・シボ

FW 9 ジョルダン・アイェウ

FW 11 アントワーヌ・セメニョ

FW 19 イニャキ・ウィリアムス

控え

GK 1 ローレンス アティ ジギ

GK 12 ジョセフ アナン

DF 2 アリドゥ セイドゥ

DF 6 アブドゥル・ムミン

DF 17 アブドゥル ババ

DF 21 コジョ・ペプラ・オポン

DF 23 デリク ルカセン

MF 15 エリシャ・オウス

FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク

FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ

FW 13 クリストファー ボンス バー

FW 20 オーガスティン ボアキエ

FW 22 カマルディーン・スレマナ

FW 24 アーネスト・ヌアマ

FW 25 プリンス クワベナ アドゥ

監督

カルロス ケイロス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります