イングランドvsガーナ スタメン発表
[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](ボストン)
※05:00開始
<出場メンバー>
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 エズリ・コンサ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 25 ジェド・スペンス
MF 4 デクラン・ライス
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 18 アンソニー・ゴードン
MF 20 ノニ・マドゥエケ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン
GK 23 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ニコ・オライリー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 12 トレボ・チャロバー
DF 15 ダン・バーン
DF 26 ジャレル・クアンサー
MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 16 コビー・メイヌー
MF 21 エベレチ・エゼ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 マーカス・ラッシュフォード
FW 17 モーガン・ロジャーズ
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 22 イバン・トニー
監督
トーマス・トゥヘル
[ガーナ]
先発
GK 16 ベンジャミン アサレ
DF 4 ジョナス アジェティ
DF 14 ギデオン・メンサ
DF 18 ジェローム オポク
DF 26 マービン・セナヤ
MF 3 ケイレブ イレンキ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 クワシ・シボ
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 11 アントワーヌ・セメニョ
FW 19 イニャキ・ウィリアムス
控え
GK 1 ローレンス アティ ジギ
GK 12 ジョセフ アナン
DF 2 アリドゥ セイドゥ
DF 6 アブドゥル・ムミン
DF 17 アブドゥル ババ
DF 21 コジョ・ペプラ・オポン
DF 23 デリク ルカセン
MF 15 エリシャ・オウス
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ
FW 13 クリストファー ボンス バー
FW 20 オーガスティン ボアキエ
FW 22 カマルディーン・スレマナ
FW 24 アーネスト・ヌアマ
FW 25 プリンス クワベナ アドゥ
監督
カルロス ケイロス
※05:00開始
<出場メンバー>
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 エズリ・コンサ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 25 ジェド・スペンス
MF 4 デクラン・ライス
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 18 アンソニー・ゴードン
MF 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン
GK 23 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ニコ・オライリー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 12 トレボ・チャロバー
DF 15 ダン・バーン
DF 26 ジャレル・クアンサー
MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 16 コビー・メイヌー
MF 21 エベレチ・エゼ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 マーカス・ラッシュフォード
FW 17 モーガン・ロジャーズ
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 22 イバン・トニー
監督
トーマス・トゥヘル
[ガーナ]
先発
GK 16 ベンジャミン アサレ
DF 4 ジョナス アジェティ
DF 14 ギデオン・メンサ
DF 18 ジェローム オポク
DF 26 マービン・セナヤ
MF 3 ケイレブ イレンキ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 クワシ・シボ
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 11 アントワーヌ・セメニョ
FW 19 イニャキ・ウィリアムス
控え
GK 1 ローレンス アティ ジギ
GK 12 ジョセフ アナン
DF 2 アリドゥ セイドゥ
DF 6 アブドゥル・ムミン
DF 17 アブドゥル ババ
DF 21 コジョ・ペプラ・オポン
DF 23 デリク ルカセン
MF 15 エリシャ・オウス
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ
FW 13 クリストファー ボンス バー
FW 20 オーガスティン ボアキエ
FW 22 カマルディーン・スレマナ
FW 24 アーネスト・ヌアマ
FW 25 プリンス クワベナ アドゥ
監督
カルロス ケイロス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります