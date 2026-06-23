【BAKUNE with Pokémon Sleep】 7月1日より販売予定 価格 BAKUNE Dry：26,400円 BAKUNE Pajamas Dry：28,820円 BAKUNEアイ マスク ：4,950円

TENTIALは、睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」とコラボレーションした「BAKUNE with Pokémon Sleep」を7月1日より販売する。

疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズと睡眠ゲームアプリ「ポケモンスリープ」がコラボ。「僕らは いい眠りでつながっている。」をコンセプトに、カビゴンやピカチュウ、プリン、メタモン、イーブイといったポケモンの寝顔をデザインした特別なアイテムとなっている。

ラインナップは、速乾性に優れさらっとした着心地が特徴の「BAKUNE Dry（半袖・ハーフパンツ）」、「BAKUNE Pajamas Dry（長袖・ロングパンツ）」、「BAKUNEアイマスク（巾着付き）」の全3種類、9アイテム。TENTIAL公式オンラインストアやオフィシャルストアなどで販売予定で、なくなり次第終了となる。

【BAKUNE Dry 上下セット（価格：各26,400円）】

サックスブルー（カビゴン）

ブラック（ピカチュウ）

ピンク（プリン）

パープル（メタモン）

ブラウン（イーブイ）

【BAKUNE Pajamas Dry 上下セット（価格：各28,820円）】

サックスブルー（カビゴン）

ブラック（ピカチュウ）

ブルー（カビゴン）

ブルー（カビゴン）付属の巾着

イエロー（ピカチュウ）

イエロー（ピカチュウ）付属の巾着

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