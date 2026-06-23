浦和、町田GK新井栄聡を完全移籍で獲得「サッカーなんぞ何もしらない父が…」
浦和レッズは23日、FC町田ゼルビアGK新井栄聡の完全移籍加入を発表した。
新井はクラブを通じ、「浦和レッズを愛するみなさま、はじめまして! FC町田ゼルビアより加入することになりました新井栄聡です。幼いころ、断然野球派の父にわがままを聞いてもらい連れて行ってもらった初めてのプロの試合が埼スタでの浦和レッズの試合でした。サッカーなんぞ何もしらない父がレッズのゴールが決まったとき、見ず知らずの周りのレッズサポーターと喜び合い抱き合ってるのを見てサッカーは夢や希望、感動を与える物だと染み付いています。今思うと自分の原点かと思います。サッカー人として浦和のエンブレムをつけることに覚悟、誇りを持ち、みなさまと頂点を目指したいと思います。よろしくお願いします!! We are REDS!」とコメント。
また、24年途中からプレーした町田のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「FC町田ゼルビアを応援し支えてくれている皆様、いつもありがとうございます。この度、浦和に移籍することを決断しました。2024年夏に加入させてもらい、監督を始めとするスタッフ、マネージャー、メディカル。最高の環境、ファン、サポーターの皆様。そしてなによりも日本トップレベルの選手たちのおかげで選手として心身共に生き返ることが出来たと感じています。今年のハーフシーズンはリーグ戦メンバーになかなか絡むことがない中、特にメンバー外時の練習を見てくれた、三田コーチ、山中コーチには励まされ、質と強度の高いトレーニングが出来ていた事に感謝し、この場を借りて御礼をしたいと思います。そしてこれまで支え応援してくださった皆様に感謝します。2年間ありがとうございました!! また会いましょう。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●GK新井栄聡
(あらい・よしあき)
■生年月日
1995年9月27日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
189cm/85kg
■経歴
坂戸カンガルーSC-坂戸ディプロマッツFC-西武台高-流通経済大-清水-金沢(期限付き移籍)-清水-秋田-大分-町田
新井はクラブを通じ、「浦和レッズを愛するみなさま、はじめまして! FC町田ゼルビアより加入することになりました新井栄聡です。幼いころ、断然野球派の父にわがままを聞いてもらい連れて行ってもらった初めてのプロの試合が埼スタでの浦和レッズの試合でした。サッカーなんぞ何もしらない父がレッズのゴールが決まったとき、見ず知らずの周りのレッズサポーターと喜び合い抱き合ってるのを見てサッカーは夢や希望、感動を与える物だと染み付いています。今思うと自分の原点かと思います。サッカー人として浦和のエンブレムをつけることに覚悟、誇りを持ち、みなさまと頂点を目指したいと思います。よろしくお願いします!! We are REDS!」とコメント。
以下、クラブ発表プロフィール
●GK新井栄聡
(あらい・よしあき)
■生年月日
1995年9月27日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
189cm/85kg
■経歴
坂戸カンガルーSC-坂戸ディプロマッツFC-西武台高-流通経済大-清水-金沢(期限付き移籍)-清水-秋田-大分-町田