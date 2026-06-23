この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「自分の家はすっきり片付いているのに、実家に行くとモノだらけでイライラする」「もう使わないのだから捨てればいいのに」。親の暮らす実家を見て、そんな不満を抱いたことはないだろうか。しかし、「片付けられない親」を怠慢だと思い込み、頭ごなしに否定することは、実家片付けにおいて最悪の結果を招く。イーブイ片付けチャンネルが公開した動画『【実家の片付け】絶対に言ってはいけないNGワード3選！』では、現場を知り尽くしたプロが、実家の片付けで親族トラブルが起きる「本当の理由」と、親の心を動かす実践的なアプローチを語っている。



動画の中でイーブイ代表が強く警鐘を鳴らすのが、たまに実家に帰ってきた子どもが言い放つ「これゴミやん」「汚い」「もう使ってないんやから捨てよ」というNGワードだ。子ども側は「片付けよう」という熱量（スイッチ）が入っていても、親の方にはそのスイッチが入っていない。この熱量の差こそが親族間の激しい衝突を生む。一軒家に住む高齢の親にとって、使っていない部屋や2階にモノを放置していても「生活の動線」としては全く困っていないのだ。それにもかかわらず、自分の趣味のモノや思い出の品を「ゴミ」と否定されれば、心を閉ざしてしまうのは当然である。



では、どうすれば親の「捨てるスイッチ」を自然に押すことができるのか。イーブイ代表が推奨するのは、「急がば回れ」の精神と「言葉の言い換え」だ。例えば、親が普段生活しているリビングのモノから無理に捨てさせようとするのではなく、「2階（使っていない部屋）を空っぽにしよう」と提案する。「そこを片付ければ、お母さんの大切な趣味のモノをそっちに大事に置いておけるよ」と、あくまで「親の価値観を尊重し、行動を肯定するための片付け」というアプローチを取るのだ。使っていない部屋が一つでもすっきり片付くと、人間は達成感を感じ、「ついでにここも片付けようか」と自発的な連鎖が生まれやすくなるという。



さらに動画の後半では、実家片付けが抱える「見えないお金のリアル」という残酷な社会問題にも触れている。「親が施設に入る」「親が亡くなる」というタイミングで業者に一気に片付けを依頼した場合、一般的な3LDKの一軒家でも数十万円、荷物が多ければ50万円、60万円といった多額の費用が飛んでいく。親が自分の豊かな老後のためにとコツコツ貯めていた貯金が、たった数日の「ゴミの処分費」として消えてしまうケースは後を絶たない。経済的な孤立や困窮を防ぐためにも、親が生きているうちから、時間をかけて家族で少しずつ片付けを進めておくことがいかに重要かが切実に語られている。



実家の片付けは、ただの「不用品処分」や「空間作り」ではない。親の人生の歩みを尊重し、老後の生活と財産を守るための大切な家族のプロジェクトだ。力任せにモノを捨てるのではなく、親の心に寄り添い、共に過去と未来を整理していく。その第一歩は、「ゴミやん」という否定の言葉を飲み込み、プロが教える「魔法の言葉」に変えることから始まるのかもしれない。