◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス―イラク（2026年6月22日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）と対戦。先発出場したFWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が前半14分、2試合連発となる今大会3点目を決めた。

FWエムバペはセネガルとの第1戦で2得点と活躍。代表通算得点は同国最多の「58」。W杯通算ゴールも14得点に伸ばし、ゲルト・ミュラー（西ドイツ）と並ぶ歴代4位タイとなった。

2試合連続でスタメン入りし、27歳にしてフランス代表通算100試合出場を達成。すると前半14分、エリアの外から左足で豪快なミドルシュートを決め先制弾。2戦連発で自身の最多得点記録を「59」とし、W杯では通算15得点に伸ばして歴代3位のロナウド（ブラジル）に並んだ。

なお、この一戦の前にはアルゼンチン代表FWメッシが第1戦のハットトリックに続き2得点と活躍。今大会5得点でW杯通算18得点とし、最多記録を更新。2大会連続得点王に向け追いかけるFWエムバペもスーパースターの活躍に触発されるようにゴールを決めた。