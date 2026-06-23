旭川市で、当時17歳の女子高校生を川に落として殺害した罪などに問われ、懲役27年の判決を言い渡された内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判で、裁判員4人が会見しました。



印象に残ったところを聞かれた裁判員は、「小西さんのほうが辻褄があうと認識した」と述べました。

Q.社会的に注目された裁判でしたが、どのような気持ちで臨みましたか？



（裁判員）「判断しなければならない重圧がありましたけど、十分議論して進められたと思います」





（裁判員）「法廷内での証言や、証拠にもとづいて判断してくださいと言われたのでそうしました」Q.小西受刑者との食い違いなどさまざまな背景があったが重視した点や悩んだ点は？（裁判員）「証言の食い違いがあったので十分気を付けて判断した」（裁判員）「被告人と小西受刑者と供述が違ったが、携帯電話を置いたとか置かなかったとか、被告人のほうが矛盾しているようだった。それに比べたら小西受刑者の方が、ビデオ画像も拝見したが、つじつまが合うと認識した」Q.印象に残ったところ（裁判員）「被告人に質問する機会があったが、裁判員を見据えていたのが印象的」（裁判員）「私にも娘がいるので被害者の父の気持ちはわかる。6回目の公判で、弁護側からの質問で被告人は大泣きしたが、検察側からの質問では顔が激変していて、それがすべてかなと思う」

内田被告は殺人と不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われ、22日の判決で旭川地裁は、「被害者の人格や尊厳を踏みにじる非常に残虐で卑劣な犯行」、「共犯者に犯行を指示していて、被告の果たした役割は大きい」などとして、殺人の実行行為や殺意を認め、内田被告に対し、求刑通り懲役27年の判決を言い渡しました。



裁判の争点は、殺人の実行行為や殺意があったのかなどで、内田被告は5月25日の初公判で、起訴内容について「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べ、殺人罪などについて否認していました。