ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチンが2-0でオーストリアに勝利した。リオネル・メッシが2得点。初戦ではハットトリックを達成しており、早くも今大会5ゴールとなった。W杯通算でも18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。

メッシは前半9分にまさかのPK失敗。それでも同38分にメディナのクロスをアルマダがスルーし、最後はメッシが左足。先制ゴールを決めた。さらに試合終了間際にも追加点を決め、2ゴールで勝利に大きく貢献した。

日本時間深夜スタートの試合だったが、X上では「メッシは今日もメッシでした」「もう得点王メッシで決まりじゃね」「メッシ、マジでなんなの」「5人いるのにゴリ押しして決めるメッシww」「1人でW杯を壊してるメッシ」「人類で完璧に止められるDFいるのかな」「ちょっと寝落ちして起きたらメッシ2点目」「メッシのせいで目覚めてしまった」などと反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）