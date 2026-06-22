お気に入りのヘッドホンから落ちる黒いカスの正体とは？分子の結合が「解断」される化学反応と手入れ法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「ヘッドホンの耳当てがボロボロに！？｜黒いカスの正体と解決策・予防策」を公開した。本動画では、お気に入りのヘッドホンを悩ませる「耳当ての黒いカス」の原因と、その具体的な対策について解説している。



ヘッドホンを外した際、顔に黒いカスが付いたり、床に破片が落ちたりすることにストレスを感じた経験はないだろうか。動画では、この耳当て（イヤーパッド）がボロボロになる原因は「加水分解」という化学反応であると結論付けている。耳当ての表面に使われているポリウレタンなどの合成皮革（フェイクレザー）が、水分と反応してバラバラに分解される現象だ。文字通り「水」が加わることで素材を形作っている分子の結合が「解断」されるため、一度始まると修復は不可能だという。



しかし、ボロボロになったからといって諦める必要はない。動画では2つの解決策を提示している。1つ目は、イヤーパッドを新品に交換すること。多くのヘッドホンは耳当て部分だけを取り外せる設計になっており、互換パッドなどに付け替えるだけで新品同様の清潔な状態に戻る。2つ目は、布製保護カバーで覆い隠す方法だ。市販の専用カバーを被せることで、カスの飛散を物理的に遮断できる。



さらに、新しいイヤーパッドの寿命を延ばすための予防策も紹介された。加水分解の引き金は水であるため、使用後は必ず「乾拭き」をして汗や皮脂を拭き取ることが重要だという。また、密閉されたケースではなく風通しの良い場所で保管し、ウェットティッシュなどのアルコール入りシートでの掃除は化学反応を早めるため避けるべきだと注意を促している。



ヘッドホンの耳当てがボロボロになるのは寿命のサインであるが、適切な対処と日々の手入れを習慣にすることで、一日でも長く愛用できる。合成皮革を使用した靴やソファにも応用できる、実生活に役立つ知識が詰まった解説であった。