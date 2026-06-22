この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【梅雨前線＋台風7号】週前半は九州中心に大雨 週後半は台風7号が沖縄まで北上｜週間解説」と題した動画を公開した。動画では、6月22日からの週間天気について、梅雨前線による大雨と北上する台風7号の影響を詳細に解説している。



今週は広い範囲で梅雨空が続き、特に九州地方で大雨が警戒されている。23日火曜日から24日水曜日にかけて九州へ活発な雨雲が接近し、松浦氏はこれを「梅雨本番によく見られる大雨のパターン」と指摘した。早期注意情報によると、23日夜から九州北部、24日午前中には九州南部で警報級の大雨になる可能性があり、25日木曜日にかけて総雨量が200ミリ前後に達する見込みだという。



さらに、台風7号が急速に発達しながら北上を続けている。23日には中心気圧935ヘクトパスカルと非常に強い勢力となり、その後は勢力をやや弱めつつも、26日金曜日頃には暴風域を伴ったまま沖縄地方に接近する見通しだ。松浦氏は「これまでは暴風域を伴わない予想だったが、最盛期の発達がかなり強めに予想が変わってきた」と述べ、状況の悪化に警戒を強めている。



週末にかけては、台風の進路予想にばらつきがあるものの、暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州付近で再び雨が強まる恐れがある。もともと雨量が多い地域に台風による大雨が重なる可能性もあり、厳重な警戒が求められる。松浦氏は「台風進路予想を目安に予報を組み立てていく必要がある」と総括しており、今後の最新の気象情報に十分注意したい。