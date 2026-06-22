誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。

このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。

投稿者

直島航さん

製品名

GR DIGITAL

使用期間

2006年12月～2012年6月

購入理由

サブ機兼身軽な街歩き機が欲しいと思い、購入に至りました。

印象に残っていること

もともと銀塩GRへの憧れがあったこと、価格が落ち着いてきていたこと（6万円を切った位の価格だったと思います）、当時撮影旅行が多くなり、メイン機不調の際のサブ機の必要性を感じたこと等から、小さく軽く高品質なGR DIGITALを迎えることにしました。

F2.4の明るく抜けの良い単焦点レンズとISO 64で撮れば、色乗りの良い813万画素CCDセンサーがシャープな画像を生み出してくれました。

手ブレ補正はなく、暗所もやや苦手かと感じましたが、高速の起動で片手操作で撮影できるだけでなく、インターバル撮影やマクロ撮影などを備えた、最高のユーティリティプレイヤーでした。

残念ながらある日突然動かなくなってしまい、RICOH GR IVが後継機となりました。紫陽花は最後の撮影写真です。

忘れられない1台～私の愛したデジタルカメラ～ 募集要項

以下の項目を確認し、【テキスト】と【画像】をあわせて電子メールにて応募ください。

採用された方には、Amazonギフト券1,000円分をお送りいたします。

【テキスト】

投稿者名（本名以外も可） 製品名 使用期間 購入理由 購入のきっかけ、印象に残っていることなど（200～400字程度）※対象製品はデジタルカメラに限る。※掲載にあたって編集部でテキストを調整する場合あり。

【画像】

製品外観（1～3点） その製品で撮影した静止画または動画（1点。任意）※画像の長辺は800～1,920ピクセル程度、動画は2分以内。※肖像権、著作権などの諸権利をクリアしていること。※家族写真などの場合、本人の了承を得ていること。

【宛先】

memory_camera@impress.co.jp