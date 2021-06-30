兵庫県内の障がい者福祉施設で昨年（2025年）6月、スタッフとして勤務していた少女（当時16歳）が利用者からの申告により暴行容疑で逮捕され、拘留中に体調が悪化して約6か月後に死亡した。



少女の遺族が6月17日、捜査は違法だったなどとして国と県に約1億円の損害賠償を求め神戸地裁に提訴した。

少女は体調が悪化した後に釈放され、不起訴処分となったが、摂食障害などを引き起こしていた。

遺族は「真実を教えてほしい。娘に謝罪を」と訴えている。

兵庫県警と神戸地検の“違法捜査”を問う 提訴後に記者会見する母親（左）と代理人弁護士〈2026年6月17日 神戸市中央区〉

訴状によると、昨年2月15日、少女が勤務していた障がい者福祉施設で開かれたイベントで、知的障がいを有する利用者がほかの利用者に噛みつこうとするなどしていた。

少女はこの時、「あかんよ」と言いながら利用者のあごに手を添えてこれを止めたが、後日、利用者と保護者が「（少女に）あご付近を押さえ付けられた。虐待行為に当たるのではないか」と行政機関へ申告。兵庫県警へ被害届を出し、6月17日に暴行容疑で逮捕された。

少女は取り調べで 、「（利用者が）噛みつこうとするのを制止しようとした」と説明したが、繰り返し自白を迫られたという。

訴状の一部 少女は「るな（仮名）」と表記している 勾留中から食事が摂れなくなっていたという ※代理人弁護士提供

弁護人が少女に渡した「被疑者ノート（※1）」には、取り調べの際に男性警察官から「本当はやったんだろう」「心割って話せ」「少年院に行きたいのか」などと言われ、恐怖にさらされたことが記されていたという。

そして勾留18日目の同年7月3日に、嘔吐（おうと）して倒れ、病院に搬送された。神戸地検はその翌日に不起訴処分とし、釈放された。

少女は釈放後、急性ストレス障害（ASD）や心的外傷後ストレス障害（PTSD）と診断され、摂食障害が続いた。同12月14日に低栄養のため死亡。当時の体重は約20キロまで減少した。

少女の死後、利用者が手紙で「実際は、あごに手を添えていた。オーバーに言ってしまった」と伝え、虚偽申告だったことが明らかになったという。

少女の死因は「低栄養状態（推定）」とされている

■最も悲惨な形で『人質司法』の犠牲に…

原告の代理人弁護士は、「捜査機関が適正・適法な捜査を普通に行ってさえいれば、この虐待申告が虚偽であることは理解できただろう。通常の人権感覚を持ち合わせていれば、少なくとも16歳の女性を、18日間もの長期間身体拘束を行い、家族の接見を禁じて孤独、不安、恐怖の極みに叩き落とすといった人権侵害を行う必要はなかったことは容易に知ることができた」と非難した。

そして、「近年、人質司法（※2）の問題が取り沙汰されており、この問題は国会でも取り上げられるようになった。少女は福祉施設を運営する母の背中を見て、ひたむきに障がい者支援の道を歩もうとしていたのに、最も悲惨な形で『人質司法』の犠牲になった。同じ悲劇が二度と繰り返されないよう、国家権力である警察、検察の改善を社会に訴えたい」と指摘した。 今後、捜査資料や取り調べ時の録音・録画データの開示などを求めるという。



「捜査上の過ちを認めて」涙ながらに訴える母親〈2026年6月17日 神戸市中央区〉

少女の母親は、「なぜ娘がこんなにつらい思いをしなければならないのか、障がいある人とともに過ごしてきた子がどうしてこんな目に遭うのか、本当に理解ができないという思いでいっぱいだった。（釈放後）あまりにやせ細った姿に、いつ息が止まるのかといったことしか考えられなくなっていた。 裁判で真実を明らかにしたい。捜査上の過ちがあったならば、それを認めていただきたい」と涙ながらに訴えた。

神戸地裁

提訴を受け、兵庫県警は「訴状が送達されておらずコメントできない」、神戸地検は「個別事件の捜査の具体的内容に関わる事柄であり、訴状の送達も受けていない現時点においてコメントは差し控える」としている。



※1「被疑者ノート」逮捕・勾留された被疑者が、自身の取調べの状況や内容を日ごとに記録するためのノート。日本弁護士連合会（日弁連）が作成、担当弁護士が被疑者に差し入れている



※2「人質司法」捜査当局・裁判所が否認又は黙秘する被疑者・被告人に対して、接見等禁止や保釈を許さないなど長期にわたって拘禁し、自白させる圧力として利用されていることが指摘される問題