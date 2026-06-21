2000年代以降の現代ホラー映画が丸わかりの書籍「ホラー映画超近現代史」（著：ヒロシニコフ）がDU BOOKSより刊行。辞書を思わせるずっしり568ページの大ボリュームで、７月７日に発売される。『ミッドサマー』の主人公をカラフルなお花とホラーキャラクターが取り巻くインパクト抜群の表紙が目印だ。なお、ディスクユニオンでの購入特典として、装画をあしらった特製クリアファイルが付属する。

本書では、時代の変化と共に多様化しながら拡張を続けているホラー映画の2000年代以降の歴史を総括。高橋ヨシキ、町山智浩、柳下毅一郎、中原昌也、人間食べ食べカエルら約20名のエキスパートと著者ヒロシニコフとのテーマ別対談もたっぷり収録する。

取り上げられるテーマは、『ソウ』のようなショッキングな“死に様”が注目を集めた拷問ホラーや、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』以降爆発的に増殖したPOV（主観映像）＆モキュメンタリー・ホラー、独立系スタジオA24の作品が存在感を放つアートハウス・ホラー、『ハイテンション』が切り拓いたニューウェーブ・フレンチホラー、現代社会を色濃く反映したソーシャル・スリラー、『IT イット “それ”が見えたら、終わり。』などの過去作のリブート作品、近年存在感を増しているフェミニズム・ホラーなどなど……。本年度のアカデミー賞受賞が記憶に新しい『罪人たち』『WEAPONS／ウェポンズ』といった直近の作品も網羅しているという。表紙に“グラディスおばさん”もいるしね。（※『WEAPONS／ウェポンズ』）

また、刊行を記念したトークイベントが７月10日(金)に六本木 蔦屋書店にて開催。トークゲストに『悪魔情報』『悪魔情報 ある失踪したネットアイドル捜索スレ』の城戸、『テリファー聖夜の悪夢』などを配給するエクストリームフィルム代表取締役の星野和子を招き、著者のヒロシニコフとともにホラー映画の四半世紀を語りつくす。会場での観覧チケットのほか、オンラインでアーカイブを視聴できるチケットも販売されている。詳細はイベントページ（https://store.tsite.jp/roppongi/event/video/54949-1959180610.html）でお確かめを。

「ホラー映画超近現代史 恐怖が映す時代の不安と欲望」

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK411

発売日：７月７日

著者：ヒロシニコフ

四六判・並製・568頁／定価：本体2,800円+税

ISBN: 978-4-86647-255-3

発行元：DU BOOKS

発売元：株式会社ディスクユニオン

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