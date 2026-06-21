東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、火元となった「音楽準備室」から燃えた衣類が複数枚見つかったことがわかりました。警視庁などは、衣類を乾かしていた可能性があるとみて調べています。

この火事はおととい、北区の滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童と教員あわせて11人がけがをしたものです。

警視庁によりますと、きのうの実況見分で、火元の「音楽準備室」から燃えた衣類が複数枚見つかったということです。

また、消火にあたった男性教諭は「『音楽準備室』の奥側の角が激しく燃えていた」と話していますが、その後の捜査関係者への取材で、出火当時、この角で見つかったストーブとサーキュレーターが同時に使用されていた可能性もあることがわかりました。

現場からは複数のサーキュレーターが見つかっていますが、ショートした痕など異常はなく、出火の原因ではないとみられています。

捜査関係者によりますと衣類を乾かしていた可能性があるということで、警視庁などが出火の原因を調べています。