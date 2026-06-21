今日21日は、三重県尾鷲市で最高気温35℃以上の猛暑日となりました。全国で猛暑日が観測されるのは6月1日以来20日ぶりです。今年(2026年)の6月は猛暑日地点数が少ない傾向で、前年の1%程度にとどまる可能性があります。ただ、7月に入ると一転して気温が高い傾向で、関東〜九州は猛暑日が急増するかもしれません。

三重県尾鷲市で35℃超え 全国で20日ぶりの猛暑日

今日21日は東海〜九州の太平洋側を中心に梅雨の晴れ間となり、暑くなりました。特に東海では気温が高く、三重県尾鷲市で最高気温35.1℃と猛暑日になりました。





全国で猛暑日を観測するのは6月1日(群馬県桐生市36.0℃、茨城県大子町35.6℃、埼玉県熊谷市35.1℃)以来、20日ぶりのことです。※今日21日の最高気温は15時までの値

2025年と2022年が極端に多いが10地点以下も珍しくない 6月の猛暑日

6月の猛暑日のべ地点数は、今年(2026年)は今日21日の尾鷲市を含めて4地点となっています。



過去10年を振り返ると昨年(2025年)は490地点、2022年が647地点と、この2年は極端に多くなっています。もし仮に今年の6月がこのまま4地点にとどまると、昨年の1%程度になります。



ただ、2017年には0地点を記録するなど、過去10年のうち5回は10地点以下となっていて、1桁で終わることも決して珍しくはありません。

7月に入ると暑さが本格化 早めに暑さに慣れて

18日に気象庁から発表された1か月予報によると、6月中は全国的に気温が平年並みか平年より低い傾向です。関東〜九州では最高気温30℃以上の真夏日はあっても、35℃以上の猛暑日はほとんどない見込みです。



ただ、7月に入ると東〜西日本と沖縄・奄美で気温が平年並みか高くなる予想です。7月中旬の最高気温の平年値は、東京都心や名古屋市、大阪市、福岡市などは30℃〜32℃くらいです。この気温を上回るとなると、関東〜九州は35℃以上の猛暑日がいつどこで観測されてもおかしくないと言えます。



7月に入ってから一気に猛暑日が増える可能性があるため、少しでも早めに体を暑さに慣らしておきましょう。