『ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに』METAL ROBOT魂に「試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」が登場
バンダイスピリッツは、『ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」(29,700円)
METAL ROBOT魂に「NRX-044(R) 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」が登場。
特徴的なプロポーションを全高：約270mmで立体化。脚部に当たる箇所にはプロペラントタンクを搭載し、無重力テストで使用された本機の「宇宙仕様」を再現している。関節を中心として各部にダイキャストを使用し、重量感と高級感を演出。さらに、特徴的な各マーキングもタンポ印刷により再現。MA形態も再現可能となっている。
(C)サンライズ
2026年11月発送予定「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」(29,700円)
特徴的なプロポーションを全高：約270mmで立体化。脚部に当たる箇所にはプロペラントタンクを搭載し、無重力テストで使用された本機の「宇宙仕様」を再現している。関節を中心として各部にダイキャストを使用し、重量感と高級感を演出。さらに、特徴的な各マーキングもタンポ印刷により再現。MA形態も再現可能となっている。
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