SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月19日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げました。搭載されていたのはNRO（アメリカ国家偵察局）の人工衛星で、打ち上げに成功したことをNROとSpaceXが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（NROL-179）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月19日 17時50分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 SLC-4E（アメリカ）

・ペイロード：名称・機数不明の偵察衛星（NRO 分散型アーキテクチャ）

NROL-179はNROの打ち上げミッション名で、搭載された衛星の数や詳細は公開されていません。NROによると、今回打ち上げられたのは同局が「分散型アーキテクチャ（Proliferated Architecture）」と呼ぶ偵察衛星コンステレーション向けの衛星です。これは小型の衛星を多数組み合わせることで、能力の向上と抗たん性（一部が失われても機能を維持しやすい性質）の両立を狙う新しい体制で、衛星はSpaceXが製造したものとみられています。

NROL-179は、この分散型アーキテクチャに向けた打ち上げの一つに位置づけられています。NROは「Strength in Numbers（数の力）」というキャッチフレーズを掲げ、従来の大型偵察衛星に比べて数を増やした体制への移行を進めています。

※…NROはアメリカの偵察衛星の開発・打ち上げや、国家安全保障に関連したデータ処理施設を運用する情報機関です。

関連画像・映像

【▲ 天の川を背景に上昇する「Falcon 9」ロケットの光跡（Credit: NRO）】

【▲ NROL-179ミッションで打ち上げられた「Falcon 9」ロケット（Credit: NRO）】

【▲ NROL-179ミッションで打ち上げられた「Falcon 9」ロケット（2枚目）（Credit: NRO）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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