「働いているっていってもただのパートでしょ」妻の仕事を軽んじて家事を押し付ける“お客さま”のような夫への悩み【著者インタビュー】

「働いているっていってもただのパートでしょ」妻の仕事を軽んじて家事を押し付ける“お客さま”のような夫への悩み【著者インタビュー】