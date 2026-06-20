カウンセラーが解説、思いやりのない人が急増した背景。SNS普及による「オンライン脱抑制効果」の正体
カウンセラーや作家として活動するRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【真実】正直ショック。人を傷つける、思いやりのない人が急増した7つの原因」と題した動画を公開した。現代社会において「思いやりのない人」が増加している背景と、その要因について心理的・社会的な観点から詳しく解説している。
動画内でRyotaは、人の思いやりが減少した原因として7つの要素を提示する。まず「コミュニケーションの体験不足」と「人間関係の正しいしつけ不足」を挙げ、幼少期から人に喜ばれる心地よさを学ぶ機会や、家庭内で社会のルールを教わる経験が減っていると説明した。
特に現代特有の問題として強調したのが「オンライン脱抑制効果」である。インターネットやSNS上では相手の表情が見えないため、相手を思いやる心理的抑制が働きにくくなる。Ryotaは「普段は言わないようなことを言えちゃう」と、非対面でのコミュニケーションがもたらす弊害を語る。
さらに、「公がわからない人が増えた」点にも言及した。特定のコミュニティ内で許される内輪の「ノリ」を、飲食店やインターネット上などの公の場に持ち出してしまう人が増加していると分析。加えて、メッセージアプリの普及で即座に連絡が取れるようになった結果、「考える時間」が減少し、相手にどう思われるかを配慮する前に衝動的な発言をしてしまうケースが後を絶たないと指摘した。
他にも、生活の不安から感情が止められなくなる「心と生活における余裕のなさ」や、ご近所付き合いが薄れ、相互扶助の機会が失われた「小さな共同体の崩壊」が、人々の思いやりを奪う要因になっていると解説した。
これらの課題に対する解決策として、Ryotaは人間関係の良い体験を自ら増やす必要性を提示する。趣味の集まりや習い事などに関心を持ち、自分から温かい言葉をかけ合う環境を作る重要性を語り、日々の生活で良好な人間関係を意識的に構築する意義を説いて動画を締めくくった。
動画内でRyotaは、人の思いやりが減少した原因として7つの要素を提示する。まず「コミュニケーションの体験不足」と「人間関係の正しいしつけ不足」を挙げ、幼少期から人に喜ばれる心地よさを学ぶ機会や、家庭内で社会のルールを教わる経験が減っていると説明した。
特に現代特有の問題として強調したのが「オンライン脱抑制効果」である。インターネットやSNS上では相手の表情が見えないため、相手を思いやる心理的抑制が働きにくくなる。Ryotaは「普段は言わないようなことを言えちゃう」と、非対面でのコミュニケーションがもたらす弊害を語る。
さらに、「公がわからない人が増えた」点にも言及した。特定のコミュニティ内で許される内輪の「ノリ」を、飲食店やインターネット上などの公の場に持ち出してしまう人が増加していると分析。加えて、メッセージアプリの普及で即座に連絡が取れるようになった結果、「考える時間」が減少し、相手にどう思われるかを配慮する前に衝動的な発言をしてしまうケースが後を絶たないと指摘した。
他にも、生活の不安から感情が止められなくなる「心と生活における余裕のなさ」や、ご近所付き合いが薄れ、相互扶助の機会が失われた「小さな共同体の崩壊」が、人々の思いやりを奪う要因になっていると解説した。
これらの課題に対する解決策として、Ryotaは人間関係の良い体験を自ら増やす必要性を提示する。趣味の集まりや習い事などに関心を持ち、自分から温かい言葉をかけ合う環境を作る重要性を語り、日々の生活で良好な人間関係を意識的に構築する意義を説いて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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