この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル」が「【幻の新幹線】 国家レベルの黒歴史 なぜ消えた？ 大人の事情で闇に葬られた「幻の新幹線計画」が衝撃すぎた」を公開しました。動画では、平成鐵郎氏が、日本の鉄道史から姿を消した「幻の新幹線」の謎と、その裏にある歴史の闇について解説している。



日本の大動脈である新幹線だが、計画図には存在するのに50年以上1ミリもレールが敷かれていない「幻のルート」が存在するという。動画では、その背景として1973年の田中角栄内閣による「日本列島改造論」に遡って解説している。当時、日本中が新幹線建設の熱狂に包まれていたが、オイルショックによる狂乱物価を受け、福田赳夫蔵相（当時）が放った「総需要抑制（今は我慢しろ）」という一言により、夢の計画は凍結されてしまった。



新幹線が「作るもの」から「仕分けされるもの」へ変わり、「作られるはずの鉄道」が「金食い虫の幻」へと格下げされたと指摘する。さらに、地方の切実な願いを叶えたはずの「ミニ新幹線」が、実はフル規格の新幹線を遠ざける罠になったと解説。「もうミニが走っているんだから」という既成事実が、国が予算を出し渋る絶好の口実になってしまったと語った。



また、現在着工中の北海道新幹線の札幌延伸についても言及。建設費の高騰などから、財務省が費用対効果（B/C）を厳しく問い、「中止すべき水準」とされる数値を突きつけている現状を明かした。



動画の終盤では、万が一計画が中止になった際の救済策として、かつて建設中止に追い込まれた「成田新幹線」の遺構が現在の京葉線や成田スカイアクセス線に転用された歴史を紹介している。未完のプロジェクトがいかにして形を変えて生き延びるのか、日本の鉄道行政の裏側と残酷な現実を知ることができる内容となっている。