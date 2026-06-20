この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

　チームラボによる夜の野外ミュージアム「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」（大阪市東住吉区・長居植物園）で現在、アジサイの作品「紫陽花の結晶」が公開されている。

　長居植物園内の草木や池、生態系や環境を活用した作品群を楽しめる「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」は、2022年7月にオープン。初夏の夜、アジサイの結晶が浮かび上がるように輝く作品「紫陽花の結晶」は今回が初公開で、アジサイの見頃が終わる6月末ごろまで公開を予定する。

　開催時間やチケットなどの詳細は、「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」の公式サイトで確認できる。

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