チームラボ ボタニカルガーデン 大阪でアジサイの作品「紫陽花の結晶」を初公開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

チームラボによる夜の野外ミュージアム「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」（大阪市東住吉区・長居植物園）で現在、アジサイの作品「紫陽花の結晶」が公開されている。



長居植物園内の草木や池、生態系や環境を活用した作品群を楽しめる「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」は、2022年7月にオープン。初夏の夜、アジサイの結晶が浮かび上がるように輝く作品「紫陽花の結晶」は今回が初公開で、アジサイの見頃が終わる6月末ごろまで公開を予定する。



開催時間やチケットなどの詳細は、「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」の公式サイトで確認できる。