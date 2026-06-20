お散歩を楽しむふわふわのトイプードルさん。写真だけで風向きが分かる…？追い風と向かい風で姿を激変させてしまう光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で106万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『向かい風』を受けるふわふわ犬→『追い風』になると…別犬のような『まさかの激変』】

散歩中のふわふわ犬→『向かい風』と『追い風』で…

Xアカウント『@9Z8lquSv8B3FMpN』に投稿されたのは、お散歩中のトイプードルさんのお姿。

この日も、飼い主さんや家族と共にお散歩を楽しんでいたという「ココ」ちゃん。

姿が激変…！？アニメのような光景が話題

飼い主さんは、日々のお散歩の中で、何気なく撮影された写真を比較し、『風向き』によるココちゃんの変化を紹介されたのです。

1枚目は『向かい風』に立ち向かうようにして果敢に歩みを進めるココちゃん。お顔周りのふわふわの毛も向かい風の勢いですべて後ろ方向へ倒されてしまい、より『丸さ』が際立つフォルムに。

まるで戦地に向かっているかのような凛々しさや逞しさ、大地を踏みしめる力強さをも感じさせる格好いい1枚に仕上がっていたのだといいます。

2枚目は『追い風』に煽られているココちゃん。どういう原理でそうなるのか…なぜかお顔も体もぺったんこになっており、平面なのではないかと思わせるフォルムに変身していたのだそう。

他にも、横風や扇風機の風など…さまざまな『風』に対応して七変化するというココちゃん。

ふわふわだからこそ風向きでさまざまなフォルムに変身してしまう、まるでアニメーションのようなココちゃんのお姿は多くのユーザーに驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「向かい風はチューバッカみたい！追い風は絵が下手な人が描いた犬的な…」「追い風の時、スピーカーみたいで笑った」「普通は前方から物がぶつかったほうがペシャってなるのに風だと逆になるのが面白いですね」「向かい風と追い風でこんなに印象変わるのか」など多くのコメントが寄せられています。

個性溢れる仲良し家族の日常

ココちゃんには、マルチーズ「ハル」くんという素敵な旦那さん、そして「ひまわり」ちゃんという可愛い娘の存在があります。

飼い主さんからたくさんの愛情を注いでもらいながら、仲良く賑やかに暮らすハルくん、ココちゃん、ひまわりちゃんの日常は多くのユーザーに癒やしと笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@9Z8lquSv8B3FMpN」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。