北海道清水町の清水高校アイスホッケー部で、部員６人がポケットシーシャ（水たばこ）を使い、無期限の謹慎処分を受けたことが１９日、高校への取材で分かった。

ポケットシーシャは、たばこのようにニコチンやタールを含まないが、高校は「喫煙への関心などにつながる恐れがあると判断した」と処分理由を説明する。

同部は昨年の全国高校総体（インターハイ）で準優勝するなど、強豪校として知られる。

高校によると、今月上旬に６人が校外でポケットシーシャを使ったと高校側が把握。部員らは「法律で禁止されておらず、大丈夫だと思った」などと説明したという。高校は６人を無期限謹慎処分としたが、聞き取り調査や反省状況をもとに順次復学を認めている。

ポケットシーシャは、香りや風味を味わう嗜好（しこう）品。法律上、未成年の使用は禁じられていないが、東京の専門店によると、多くの店は喫煙を助長する懸念があるとして、未成年への販売を自主規制しているという。

富永学校長は読売新聞の取材に「部員たちには反省を促し、指導を続ける」と話す。

ポケットシーシャを巡っては、２月に福島県の強豪高の運動部員１２人が使用し、停学処分を受けた。

少年事件や薬物事件を扱う星野学弁護士（茨城県）の話「ポケットシーシャは成分表示が十分でない製品もあり、健康への影響が懸念される。若い世代は『周りも使っているから』と手を出しやすいが、喫煙への抵抗感が薄れ、たばこや違法薬物などへの入り口となる恐れもある。安易な使用は控えてほしい」