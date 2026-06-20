この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「小学校で英語をやっているから、中学英語も安心」とは言い切れない時代になっている。

文部科学省の会議資料からは、2030年前後の英語教育が、単なる暗記科目から「考えて伝える教科」へ移ろうとしている方向性が見えてきた。



教育ニュース解説チャンネル「Edu-NEWS」は、文部科学省の中央教育審議会「教育課程部会 外国語ワーキンググループ（第13回）」で配付された資料をもとに、2030年前後の英語教育の変化について解説した。



今回のポイントは、英語が単純に「難しくなる」「簡単になる」という話ではない。むしろ大きいのは、英語を何のために学ぶのか、そして小学校・中学校・高校の英語をどうつなぐのかという設計そのものが見直されようとしている点だ。



特に保護者や塾関係者が注目したいのは、中1英語のつまずきである。小学校英語では、音声を中心に英語に慣れ親しむ。一方、中学校では「聞いたことがある」英語を、読める・書ける・テストで使える英語へ変えていく必要がある。この段差が、現在の中学英語を難しく感じさせる大きな要因になっている。



文科省の取りまとめ案では、語彙選定のための基盤語彙リストの作成や、指導すべき語彙数の精選、文法事項の焦点化などが示されている。これは「学ぶ量を減らす」というより、子どもが本当に使える英語を身につけるために、何を優先して教えるかを整理する動きといえる。



もう一つの論点がAIだ。

AI翻訳や生成AIが広がると、「英語を学ぶ必要はなくなるのでは」と考える人もいる。しかし、今回の議論は逆方向だ。AIがあるからこそ、自分の考えを持ち、相手に伝え、AIの出力を判断する力が重要になる。英語教育は、単語や文法を覚えるだけでなく、考えを伝える力へ重心を移していく可能性がある。



高校英語でも変化の芽がある。

取りまとめ案では、英語力が高い生徒について、必履修科目の免除・振替を認める仕組みも検討されている。必要な英語力はCEFR B2レベル相当以上とされ、免除された時間を発展的な英語学習や他の外国語、大学の授業などに振り替えることが想定されている。



ただし、今回の資料は最終決定ではなく、外国語ワーキンググループの取りまとめ案である。



入試や通知表がすぐに変わると断定することはできない。

それでも、今後の学校英語を考えるうえで、「中1英語の接続」「語彙・文法の定着」「AIを活用した練習と添削」は、家庭・学校・塾のいずれにとっても重要なテーマになりそうだ。

親世代の英語は、単語を覚え、文法を覚え、英文を訳す学習の印象が強かったかもしれない。しかし、2030年前後の英語教育では、「覚えた英語をどう使い、何を伝えるのか」がより問われる。



英語は暗記科目から、考えて伝える教科へ変わろうとしている。