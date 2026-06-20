アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）の父ホルヘさんが死去したとの誤報を伝えたとして、同国のニュースメディアの制作スタッフらが解雇され、女性司会者が降板した。ロイター通信が19日に伝えた。

ストリーミングチャンネル「Luzu TV」の生番組「El Show del Verano」の放送中に、司会を務める女優フロレンシア・ペーニャが「悪い知らせをお伝えしたくありませんが、メッシ選手の父親が亡くなりました」と紹介。さらに、メッシが出場中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会から離脱する可能性も示唆した。ペーニャによるとスタッフからインカムで伝えられた情報だったというが、確認せずに発信した誤報は大炎上を生んだ。

メッシの家族は18日、ホルヘさんは闘病中ながら回復中であると声明を発表。家族への配慮や敬意に欠ける噂や憶測の流布に不快感を示した。アルゼンチンのミレイ大統領はXで「恥ずべき非倫理的な行為」と糾弾し、10社ものスポンサーが「Luzu TV」との契約を打ち切る事態となった。

ペーニャは数時間後の生放送で涙ながらに謝罪。原因はスタッフにあると説明したが、その後自身のSNSで改めておわびのコメントを掲載し「この過ちの責任の一端は私にあります」と番組降板および「Luzu TV」との契約解除を表明した。また、「Luzu TV」も謝罪声明を発表し、制作スタッフら番組関係者全員の解雇を明らかにした。

メッシは16日（同17日）に行われたアルジェリアとのW杯初戦でハットトリックを達成。1点目を決めた際に涙ぐむ場面があり、「サッカーとは全く関係のないことだ。辛い日々もあったが、代表団全員とチームメートに感謝している」と理由を明かしていた。