小林雅英の肘が伸びない理由とは？元プロ野球選手の身体から見えた“意外な原因”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」にて「【可動域が激変】肘が伸びない・違和感の原因は？小林雅英の身体を徹底ケア」を公開した。動画では、元プロ野球選手の小林雅英氏をゲストに迎え、全身の関節ケアを行いながら、肘の違和感の原因や正しい身体の使い方について深く掘り下げている。



動画の前半では、膝や股関節周りのケアからスタートする。角田氏が神経の引っかかりや筋膜の癒着を丁寧に解きほぐしていく中で、小林氏は施術による微細な変化を角田氏と同時に感じ取る。現役時代から自身の身体に対して極めて高い感度を持っていたことが伺える。



小林氏は投球動作において「地面に接しているところが一番大事」と語り、下半身から上半身へ力を伝える「上行性運動連鎖」を重視していたことを明かした。これに対し角田氏も「足から生み出したエネルギーをどう上に伝えるかは浸透していない」と述べ、両者の理論が完全に一致する場面が見られた。



その後、上半身のケアに移行すると、小林氏の右肘は骨棘の影響で完全に伸びず、曲がりきらない状態であることが判明する。角田氏は「肩甲骨の動きでフォローしようという風に、代償動作が起こればまだ守れる」と説明。小林氏は身体の使い方が巧みであったため、大きな故障を出さずにプレイできていたと推測した。また、昨今の球速向上を重視する風潮に対し、身体の仕組みを理解し、神経を通して筋肉や関節に正しく命令を伝える「ニューロマスキューラー・コントロール」の重要性を説いた。



単なる筋力強化だけでなく、関節を整え、神経の働きを再教育することが本来のパフォーマンスを引き出す鍵となる。トップアスリートの身体の歴史と、専門家による理論が交差する、知的好奇心を刺激する内容となっている。